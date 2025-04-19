На фронте с начала суток более 100 боевых столкновений – Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 107 боевых столкновений, тогда как на 16:00 столкновений было 59.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: В Генштабе не уточняют, происходили ли боестолкновения после 18 часов, когда россияне якобы ввели "пасхальное перемирие".

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Всего противник нанес 95 авиаударов, применив 155 управляемых авиационных бомб. Также оккупанты использовали 1096 дронов-камикадзе и осуществили 4627 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Малой Шапковки.

На Купянском направлении произошло семь наступательных действий вблизи Загрызово, Кондрашовки, Новой Кругляковки и Петропавловки.

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На Лиманском направлении зафиксировано 14 атак противника вблизи Новомихайловки, Нового, Ямполовки, а также в направлении Торского, Грековки, Глущенково, Ольговки, Зеленой Долины.

На Северском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции украинских войск вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано семь атак в районах Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.

На Торецком направлении произошло 18 боевых столкновений в районах Торецка, Дружбы, Дачного и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении российские войска совершили 36 атак в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоалександровка, Преображенка, Серебряное, Богдановка, Троицкое, Новоторецкое, Свиридоновка, Малиновка, Шевченко, Зверево, Успеновка, Котляровка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.

По предварительным данным, на этом направлении было уничтожено 165 оккупантов, из них 91 – безвозвратно. Также украинские военные уничтожили три терминала спутниковой связи, десять единиц автомобильной техники, три мотоцикла, два генератора и один пункт управления БПЛА. Еще один терминал спутниковой связи и один автомобиль врага были повреждены.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили десять атак в районах Привольного, Новоселки и Константинополя.

На Гуляйпольском направлении оккупанты нанесли авиаудары по населенным пунктам Гуляйполе, Железнодорожное, Зеленое Поле и Новодаровка.

На Ореховском направлении отбито три атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Новоандреевки. Авиаударам подверглись Лукьяновское, Павловка, Степногорск, Каменское и Новояковлевка.

В Курской области Силы обороны Украины отбили 18 атак противника. Также враг нанес 15 авиаударов, применив 25 управляемых авиабомб, и осуществил 328 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.