Россияне массированно атаковали Харьков БпЛА, есть пострадавшие

последствия атаки россиян на Харьков в ночь на 2 апреля, фото: соцсети Синегубова

В ночь на 2 апреля в Харькове раздались взрывы, россияне массированно атаковали город дронами, есть пострадавшие, среди них – дети.

Источник: руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, городской голова Харькова Игорь Терехов

Детали: Синегубов сообщил о взрывах в Харькове, не уточнив детали.

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Харьковские паблики написали о минимум трех взрывах в городе.

Обновлено: Терехов сообщил, что враг нанес уже несколько ударов по городу с БпЛА. По его словам, зрительно наблюдается пожар в Холодногорском районе города.

В 00:28 Синегубов написал о 5 взрывах в Харькове, местных пабликах и СМИ сообщили о по меньшей мере 14 взрывах.

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В 00:49 руководитель ОВА отметил, что Харьков находится под массированной атакой вражеских дронов. В городе раздалось по меньшей мере 15 взрывов.

Синегубов отметил, что, по предварительным данным, в Харькове нет пострадавших в результате массированной атаки российских дронов.

Позже Терехов сообщил, что всего по Харькову было совершено 12 ударов враждебными БпЛА, все были по Холодногорскому району.

Также мэр добавил, что есть информация о двух пострадавших, среди них – ребенок.

Прямая речь Синегубова: "В результате ударов БпЛА типа "Шахед" произошло попадание в частный дом.

Также в результате обстрела горит кровля 4-этажного здания на площади 1000 м кв. и здание на площади 500 м кв.".

Детали: В 1:20 Терехов сообщил о трех пострадавших.

Синегубов уточнил, что в результате вражеской атаки в Харькове пострадали 48-летняя женщина, 9-месячный мальчик и 40-летняя женщина.

Прямая речь Терехова: "По уточненной информации было 13 попаданий "Шахедами" по Харькову, все в Холодногорском районе.

Последствия – возгорание двух промышленных зданий, рядом с ними повреждено более 10 домов частного сектора. Пострадавших сейчас трое, среди них – младенец".

Детали: По уточненной информации городского ситуационного центра, по Харькову было нанесено 15 ударов беспилотниками.

Есть информация о четырех пострадавших, двое из которых – дети.

Прямая речь Синегубова: "Количество пострадавших в результате обстрела Харькова растет.

Целая семья испытала острую реакцию на стресс: 51-летняя женщина, 53-летний мужчина, 16-летняя девушка и 7-летний мальчик".

Детали: После двух часов ночи Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 8.

фото: "суспільне"

фото: "суспільне"

фото: "суспільне"

фото: "суспільне"

Напомним: В марте количество обстрелов Харькова российскими оккупационными войсками выросло вдвое по сравнению с февралем.