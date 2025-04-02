Сенаторы США подготовили законопроект об усилении санкций против России – СМИ

В Сенате США представили законопроект по новым санкциям против России за отказ Кремля от мирного соглашения, включая 500% пошлину на товары из стран, покупающих российские нефть и газ.

Источник: The Washington Times

Детали: Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь представили законопроект о введении санкций против России за отказ от переговоров о мирном соглашении по прекращению войны в Украине.

Реклама:

50 сенаторов – соавторов законопроекта – одинаковое количество республиканцев и демократов, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке инициативы.

"В Сенате Соединенных Штатов доминирует мнение, что Россия является агрессором, и что ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и сдерживаться в будущем", – говорится в совместном заявлении сенаторов.

Законопроект предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и лиц, поддерживающих агрессию Кремля в Украине.

РЕКЛАМА:

Санкции будут введены в действие, если мирные переговоры будут сорваны, или если соглашение будет достигнуто, но его нарушит Россия.

Среди санкции, предусмотренных законопроектом, есть 500% пошлины на импортные товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы.

Дословно из заявления сенаторов: "Мы надеемся, что в 2025 году президент Трамп и его команда достигнут того, чего мир не достиг в прошлом: навсегда прекратят российскую агрессию против Украины и обеспечат сохранение свободной и демократической Украины".

Эти санкции против России готовы и получат преимущественную поддержку обеих партий и двух палат, если они будут внесены на голосование в Сенат и Палату представителей".

Что предшествовало: Накануне Трамп заявил, что не исключает введения вторичных санкций против России в случае, если российский лидер Владимир Путин "не справится со своей работой", но в то же время добавил, что убежден в том, что правитель Кремля выполнит свою часть сделки.

Предыстория: