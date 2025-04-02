Сенаторы США подготовили законопроект об усилении санкций против России – СМИ
В Сенате США представили законопроект по новым санкциям против России за отказ Кремля от мирного соглашения, включая 500% пошлину на товары из стран, покупающих российские нефть и газ.
Источник: The Washington Times
Детали: Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь представили законопроект о введении санкций против России за отказ от переговоров о мирном соглашении по прекращению войны в Украине.
50 сенаторов – соавторов законопроекта – одинаковое количество республиканцев и демократов, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке инициативы.
"В Сенате Соединенных Штатов доминирует мнение, что Россия является агрессором, и что ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и сдерживаться в будущем", – говорится в совместном заявлении сенаторов.
Законопроект предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и лиц, поддерживающих агрессию Кремля в Украине.
Санкции будут введены в действие, если мирные переговоры будут сорваны, или если соглашение будет достигнуто, но его нарушит Россия.
Среди санкции, предусмотренных законопроектом, есть 500% пошлины на импортные товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы.
Дословно из заявления сенаторов: "Мы надеемся, что в 2025 году президент Трамп и его команда достигнут того, чего мир не достиг в прошлом: навсегда прекратят российскую агрессию против Украины и обеспечат сохранение свободной и демократической Украины".
Эти санкции против России готовы и получат преимущественную поддержку обеих партий и двух палат, если они будут внесены на голосование в Сенат и Палату представителей".
Что предшествовало: Накануне Трамп заявил, что не исключает введения вторичных санкций против России в случае, если российский лидер Владимир Путин "не справится со своей работой", но в то же время добавил, что убежден в том, что правитель Кремля выполнит свою часть сделки.
Предыстория:
- В воскресенье Трамп сказал NBC News, что он "очень зол, разъярен" на Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине. Он также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.
- Трамп анонсировал новый разговор с Путиным на этой неделе, в котором они обсудят Украину.
- Накануне президент Финляндии Александр Стубб, после встречи с Трампом во Флориде в субботу, предложил установить 20 апреля крайним сроком, чтобы Россия согласилась на прекращение боевых действий, прежде чем вводить новые меры давления на нее.
- Также Трамп во время общения с журналистами заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет выйти из соглашения по добыче редкоземельных полезных ископаемых, и предупредил его о "больших проблемах", если он это сделает.