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Сенаторы США подготовили законопроект об усилении санкций против России – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 2 апреля 2025, 02:48
Сенаторы США подготовили законопроект об усилении санкций против России – СМИ
КОНГРЕСС США, ФОТО: GETTY IMAGES

В Сенате США представили законопроект по новым санкциям против России за отказ Кремля от мирного соглашения, включая 500% пошлину на товары из стран, покупающих российские нефть и газ.

Источник: The Washington Times

Детали: Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь представили законопроект о введении санкций против России за отказ от переговоров о мирном соглашении по прекращению войны в Украине.

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50 сенаторов – соавторов законопроекта – одинаковое количество республиканцев и демократов, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке инициативы.

"В Сенате Соединенных Штатов доминирует мнение, что Россия является агрессором, и что ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и сдерживаться в будущем", – говорится в совместном заявлении сенаторов.

Законопроект предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и лиц, поддерживающих агрессию Кремля в Украине.

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Санкции будут введены в действие, если мирные переговоры будут сорваны, или если соглашение будет достигнуто, но его нарушит Россия.

Среди санкции, предусмотренных законопроектом, есть 500% пошлины на импортные товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы.

Дословно из заявления сенаторов: "Мы надеемся, что в 2025 году президент Трамп и его команда достигнут того, чего мир не достиг в прошлом: навсегда прекратят российскую агрессию против Украины и обеспечат сохранение свободной и демократической Украины".

Эти санкции против России готовы и получат преимущественную поддержку обеих партий и двух палат, если они будут внесены на голосование в Сенат и Палату представителей".

Что предшествовало: Накануне Трамп заявил, что не исключает введения вторичных санкций против России в случае, если российский лидер Владимир Путин "не справится со своей работой", но в то же время добавил, что убежден в том, что правитель Кремля выполнит свою часть сделки.

Предыстория:

  • В воскресенье Трамп сказал NBC News, что он "очень зол, разъярен" на Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине. Он также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.
  • Трамп анонсировал новый разговор с Путиным на этой неделе, в котором они обсудят Украину.
  • Накануне президент Финляндии Александр Стубб, после встречи с Трампом во Флориде в субботу, предложил установить 20 апреля крайним сроком, чтобы Россия согласилась на прекращение боевых действий, прежде чем вводить новые меры давления на нее.
  • Также Трамп во время общения с журналистами заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет выйти из соглашения по добыче редкоземельных полезных ископаемых, и предупредил его о "больших проблемах", если он это сделает.

СШАсанкциироссийско-украинская война
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