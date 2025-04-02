Россияне атаковали 74-мя дронами, 61 из них не долетел до цели

С вечера 1 апреля российские оккупанты атаковали Украину 74-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 41 дрон удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 41 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и востоке страны. 20 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: В результате российской атаки пострадали Харьковская, Донецкая и Одесская области.

Отмечается, что захватчики запускали беспилотники с направлений российских городов Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.