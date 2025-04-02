Прокуратура показала последствия массированной атаки российских дронов на Харьков

Харьковская прокуратура показала последствия вражеского удара по Харькову в ночь на 2 апреля, правоохранители также уточнили, что враг атаковал город дронами "Герань 2".

Источник: Харьковская областная прокуратура в соцсетях

Детали: Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что в результате российского массированного обстрела произошло от 13 до 15 попаданий в Холодногорском районе Харькова.

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Большинство попаданий пришлось на промышленную зону, в результате них пожары охватили около двух тысяч метров квадратных площадей складских и производственных помещений. Кроме того, повреждено около 20 частных домов.

Чубенко подтвердил информацию о 8 травмированных, среди которых – 9-месячный младенец.

По его словам, для ударов по Харькову враг использовал БПЛА "Герань 2". Он показал части этого дрона, которые были изъяты на месте одного из обстрелов.

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Наслідки масованого обстрілу Холодногірського району міста Харкова.

Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/laUwpzIbyx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 2, 2025

Напомним: В марте количество обстрелов Харькова российскими оккупационными войсками выросло вдвое по сравнению с февралем.