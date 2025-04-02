Прокуратура показала последствия массированной атаки российских дронов на Харьков
Харьковская прокуратура показала последствия вражеского удара по Харькову в ночь на 2 апреля, правоохранители также уточнили, что враг атаковал город дронами "Герань 2".
Источник: Харьковская областная прокуратура в соцсетях
Детали: Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что в результате российского массированного обстрела произошло от 13 до 15 попаданий в Холодногорском районе Харькова.
Большинство попаданий пришлось на промышленную зону, в результате них пожары охватили около двух тысяч метров квадратных площадей складских и производственных помещений. Кроме того, повреждено около 20 частных домов.
Чубенко подтвердил информацию о 8 травмированных, среди которых – 9-месячный младенец.
По его словам, для ударов по Харькову враг использовал БПЛА "Герань 2". Он показал части этого дрона, которые были изъяты на месте одного из обстрелов.
Наслідки масованого обстрілу Холодногірського району міста Харкова.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 2, 2025
Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/laUwpzIbyx
Напомним: В марте количество обстрелов Харькова российскими оккупационными войсками выросло вдвое по сравнению с февралем.