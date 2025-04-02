"Женщины отбивали от ТЦК": во Львове произошел новый конфликт с военными

1 апреля во Львове произошел инцидент между военнослужащими районного территориального центра комплектования и соцпомощи и военнообязанным: последний сбежал, его объявят в розыск.

Источник: видео, распространенное в соцсетях, Львовский областной ТЦК и СП

Детали: Вечером вторника появилось видео, которое снимал прохожий на телефон: на улице Симоненко во Львове представители ТЦК пытаются задержать мужчину в штатском, на его защиту бросается вышеуказанный прохожий и призывает женщин "отбить" военнообязанного.

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На видео зафиксировано в частности, как представители ТЦК тянут гражданского за руки, а он упирается, в схватке один из людей в форме бьет мужчину по голове. В результате толкотни военнообязанный убегает.

Вот как ситуацию объяснили в областном ТЦК. Указано, что накануне в один из РТЦК и СП в городе Львове наряд полиции доставил нарушителя воинского учета. Гражданина направили на прохождение военно-врачебной комиссии и согласно ее заключению признали годным к военной службе.

После чего последний пытался совершить побег и был задержан военнослужащими, дежурившими при ВВК. В результате событий завязалась стычка с гражданскими гражданами.

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В ТЦК отмечают, что любые попытки со стороны военнослужащих объяснить ситуацию относительно военнообязанного оказались тщетными. Это в свою очередь привело к чрезмерным эмоциям.

Во время толкотни один из военнослужащих получил травму руки от удара нанесенного правонарушителем, говорят в ТЦК. По этому факту - подано соответствующее заявление в национальную полицию о нападении на военнослужащего.

В итоге военнообязанному гражданину удалось скрыться. Он будет объявлен в розыск, отмечают в ТЦК. По этому эпизоду руководством Львовского ОТЦК и СП также назначено служебное расследование.

Дословно ТЦК: "Будут ли отвечать те, кто препятствуют военнослужащим выполнять их служебные обязанности, вопрос риторический. Относительно действий гражданина, который пытаясь "отбить" военнообязанного, кричал: "Женщины, помогайте! Помогайте, женщины!", то во время войны, в которой армия критически нуждается в усилении, такое препятствование мероприятиям мобилизации не выдерживает никакой критики. Как для гражданина - эти действия можно трактовать, как враждебные по отношению к собственному государству; как для мужчины - такое поведение недостойно и унизительно".

Что предшествовало: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что нарушения прав человека со стороны работников территориальных центров комплектования и социальной помощи приобрели массовый характер.