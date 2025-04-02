Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

"Евросолидарность" жалуется, что ОП не пускает Порошенко в США

Евгений КизиловСреда, 2 апреля 2025, 16:58
Евросолидарность жалуется, что ОП не пускает Порошенко в США
фото: Getty Images

Партия "Европейская солидарность" заявила, что по указанию Офиса президента председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заблокировал международную командировку лидера политсилы Петра Порошенко в штат Флорида в США.

Источник: сайт "ЕС"

Дословно: "Пятый Президент Украины должен был быть ключевым спикером по вопросам Украины на ежегодной международной конференции по безопасности на тему „Вызовы в глобальном политическом ландшафте – как укрепить демократию".

Реклама:

Детали: В партии говорят, что на конференции планировался ряд встреч Порошенко с представителями команды президента США Дональда Трампа "для обсуждения эффективных стратегий завершения войны, сдерживания и противодействия российской агрессии, а также путей укрепления политической, демократической, экономической и военной устойчивости Украины".

"Европейская солидарность" считает, что украинская власть нарушает „принципы многопартийного плюрализма" и „права оппозиции".

Кроме того, утверждает партия, визит ее лидера "блокируется в то время, когда Офис президента демонстрирует неспособность найти общий язык с новой администрацией" Соединенных Штатов, что "наносит ущерб обороноспособности Украины".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: В начале марта издание Politico написало, что четверо высокопоставленных представителей из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и членами партии "Евросолидарность" Петра Порошенко.

Сообщается, что дискуссия была сосредоточена на том, может ли Украина провести быстрые президентские выборы.

ПорошенкоЗеленскийСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Посол США в Украине подала в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа – FT
Путина не будут судить за военные преступления, пока он остается президентом – Euronews
фотоПринц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом
Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине
ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины
Все новости...
Порошенко
Журналист Bild: Порошенко обвинил Зеленского в установлении диктатуры
Адвокат: Экс-чиновника УГО арестовали и требуют свидетельствовать против Порошенко
Суд ограничил Порошенко срок ознакомления с "угольным делом": времени – до 15 апреля
Последние новости
09:48
Макрон о приостановлении тарифов Трампа: это лишь хрупкая пауза
09:25
хоккейОпределится чемпион Украины: "Киев Кэпиталз" и "Кременчуг" сыграют седьмой матч финальной серии
09:23
Reuters: Тайвань обвинил капитана китайского судна в повреждении подводных кабелей
09:19
"Укрзализныця" добавила рейс поезда Киев – Луцк на Пасхальные праздники
09:04
СМИ: война в Украине показала лишь частичную пригодность немецких вооружений к боевым действиям
08:52
фото В Киеве открыли центр рекрутинга в военную разведку
08:19
Армия РФ интенсивно атакует возле Покровска: там 53 боя за минувшие сутки – Генштаб
08:18
фото Количество пострадавших в Днепре возросло до 9, масштабный пожар уже потушили
08:15
СМИ: Трамп может посетить Турцию
08:10
текстОперация "Трапезунд". Как казаки хотели завоевать кусок Турции и сократить Великий шелковый путь в Европу
Все новости...
Реклама:
Реклама: