"Евросолидарность" жалуется, что ОП не пускает Порошенко в США
Партия "Европейская солидарность" заявила, что по указанию Офиса президента председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заблокировал международную командировку лидера политсилы Петра Порошенко в штат Флорида в США.
Источник: сайт "ЕС"
Дословно: "Пятый Президент Украины должен был быть ключевым спикером по вопросам Украины на ежегодной международной конференции по безопасности на тему „Вызовы в глобальном политическом ландшафте – как укрепить демократию".
Детали: В партии говорят, что на конференции планировался ряд встреч Порошенко с представителями команды президента США Дональда Трампа "для обсуждения эффективных стратегий завершения войны, сдерживания и противодействия российской агрессии, а также путей укрепления политической, демократической, экономической и военной устойчивости Украины".
"Европейская солидарность" считает, что украинская власть нарушает „принципы многопартийного плюрализма" и „права оппозиции".
Кроме того, утверждает партия, визит ее лидера "блокируется в то время, когда Офис президента демонстрирует неспособность найти общий язык с новой администрацией" Соединенных Штатов, что "наносит ущерб обороноспособности Украины".
Что предшествовало: В начале марта издание Politico написало, что четверо высокопоставленных представителей из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и членами партии "Евросолидарность" Петра Порошенко.
Сообщается, что дискуссия была сосредоточена на том, может ли Украина провести быстрые президентские выборы.