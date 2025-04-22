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Полковник насчитал "боевых" почти на 5 млн для бойцов, которых отправили в Киевскую область

Валентина РоманенкоВторник, 22 апреля 2025, 16:14
Полковник насчитал боевых почти на 5 млн для бойцов, которых отправили в Киевскую область
фото ГБР

Подозрение получил бывший  одной из воинских частей, который незаконно оформил "боевые" выплаты на почти 5 миллионов гривен.

Источник: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, ГБР, Нацполиция, "Украинская правда"

Детали: Заместитель (ныне уже бывший -ред.) командира одной из воинских частей из Винницкой области выдал справки военнослужащим о якобы их участии в боевых действиях, в то время, когда они выполняли задачи в Киевской области.

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По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2022 года 62 военнослужащих части были направлены на выполнение задач в Киевскую область, которая на тот момент не относилась к районам ведения боевых действий.

Вышеуказанный полковник подписал документы, на основании которых военной частью со Львовщины была осуществлена выплата на общую сумму 4,8 млн гривен "боевых" для этих бойцов.

В это время территория Киевщины уже не относилась к зоне боевых действий, поэтому такое начисление денежного обеспечения было незаконным, отмечают правоохранители.

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Бывшему начальнику штаба - первому заместителю командира воинской части сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения.

Как уточнили УП в прокуратуре, суд избрал военному меру пресечения в виде залога в размере 908 тысяч гривен.

ГБРполицияпрокуратуракоррупция
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