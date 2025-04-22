Макрон рассматривает роспуск парламента и досрочные выборы – Bloomberg

Президент Франции Эмманюэль Макрон размышляет, распускать ли парламент и назначать ли досрочные выборы уже этой осенью.

Источник: Bloomberg со ссылкой на информированные источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как отметили собеседники агентства, в последние недели Макрон консультировался с людьми из своего окружения по поводу такого сценария.

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Эти обсуждения носят исключительно консультативный характер, и никакого решения принято не было.

Следующие парламентские выборы должны состояться только в 2029 году.

Один из источников рассказал, что среди рассмотренных Макроном вариантов – подождать до следующего года, прежде чем распускать парламент, чтобы провести выборы в законодательный орган одновременно с запланированными муниципальными выборами 2026 года. Однако Макрону сказали, что это плохая идея.

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В декабре Макрон заявил лидерам партий, что будет стремиться избежать внеочередных выборов до окончания срока своих полномочий в 2027 году.

Канцелярия президента Франции отказалась комментировать возможный роспуск, но человек, близкий к Макрону, сказал во вторник, что намерения президента не изменились.

Опросы показали, что в марте рейтинг Макрона вырос до 31%, что на семь пунктов выше, чем в предыдущем месяце, и близко к уровню, который был перед парламентскими выборами прошлого года.

Этому способствовали решительные шаги французского президента на международной арене, отмечает агентство.

Макрон объездил весь континент, пытаясь отреагировать на резкие геополитические шаги президента США Дональда Трампа, которые растревожили союзников по всему миру.

Такая активность дала Макрону возможность объединить союзников, которые стремятся поддержать Украину и укрепить европейский суверенитет.

Однако некоторые союзники Макрона опасаются, что новые выборы в ближайшие месяцы могут еще больше подорвать его большинство. По результатам досрочных выборов в июле прошлого года его коалиция потеряла около трети мест в Национальном собрании, тогда как ультраправое "Национальное объединение" показало свой лучший результат.

Внеочередные выборы могут дать "Нацобъединению" возможность развить свой потенциал и, возможно, взять под контроль правительство.

Неформальный лидер ультраправых Марин Ле Пен, которая лидировала в нескольких опросах относительно следующей президентской гонки, в марте была признана виновной в растрате и получила пятилетний запрет на участие в выборах.

Недавний опрос показал, что второй номер партии, Жордан Барделла, является лидером президентской гонки 2027 года.

Однако надежды Ле Пен на участие в выборах президента Франции 2027 года не угасли после того, как апелляционный суд Парижа заявил, что сможет вынести решение по обжалованию ее приговора и запрета на участие в выборах до середины 2026 года – гораздо раньше, чем ожидалось.