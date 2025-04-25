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На фронте произошло 116 боев с начала суток - Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 25 апреля 2025, 22:25
На фронте произошло 116 боев с начала суток - Генштаб
Фото иллюстративное - генштаб ЗСУ

С начала суток 25 апреля на фронте состоялось 116 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Всего с начала этих суток произошло 116 боестолкновений. Российские захватчики нанесли 90 авиационных ударов, применив 166 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1116 дронов-камикадзе и осуществили 4485 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Малая Волчья.

На Купянском направлении враг совершил четыре штурма позиций наших защитников в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев в сторону Редкодуба, Дружелюбовки, Новосергиевки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Новоегоровки, Нового, Торского.

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Силы обороны остановили два наступательных действия захватчиков в сторону Григорьевки на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано пять боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Маркового и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе Дачного, Торецка и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 31 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка, Старая Николаевка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка и в направлении Миролюбовки, Романовки, Малиновки.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 12 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Свободного Поля, Одрадного.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг четыре раза пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении состоялось одно боестолкновение с противником. Авиационным ударам подверглись Казацкое и Антоновка.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 25 штурмов позиций украинских подразделений. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

Генштаббоевые действиявойна
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