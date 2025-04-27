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ЗМІ: У Трампа вже готують план на наступні 100 днів президентства

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 11:54
ЗМІ: У Трампа вже готують план на наступні 100 днів президентства
фото: getty images

В команде президента США Дональда Трампа, который на следующей неделе будет отмечать первые 100 дней с начала второго срока, уже готовят план на следующие 100 дней.

Источник: Reuters, "Европейская правда"

Детали: Как указано, в следующие 100 дней команда Трампа сделает акцент на торговые соглашения и мирные переговоры, заявили агентству официальные лица Белого дома.

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Один из чиновников рассказал, что у Трампа в запасе есть "торпеды", но не объяснил, что это такое.

На следующей неделе Трамп планирует посетить Мичиган для участия в митинге, посвященном 100 дням своего президентства.

Белый дом намерен подчеркнуть его экономическое видение, высылку нелегальных иммигрантов, изменения во внешней политике и работу Департамента по повышению эффективности правительства миллиардера Илона Маска.

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Празднование этих шагов станет частью широкой кампании по продвижению второго срока Трампа, которую чиновник на условиях анонимности описал журналистам как "фантазию консерваторов".

В следующие 100 дней администрация Трампа планирует активнее действовать в направлении запрета на въезд граждан из нескольких стран.

Другой чиновник заявил, что в следующие 100 дней он сосредоточится на торговых сделках и мирных переговорах. Его администрация надеется достичь торговых соглашений в течение 90 дней.

Недавно экономический советник Белого дома Кевин Гассетт заявлял, что Соединенные Штаты достигли "огромного прогресса " в переговорах с ЕС по тарифам.

17 апреля Трамп выразил оптимизм относительно перспектив заключения торгового соглашения между США и Европейским Союзом.

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ТрампСША
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