Генштаб: На фронте в воскресенье более 120 боев, из них 21 – на Курщине

С начала суток 27 апреля на фронте произошло 123 боевых столкновения, в том числе на Покровском направлении – 42, на Курщине – 21.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 57 авиационных ударов, применив 106 управляемых авиационных бомб, 785 ударов дронами-камикадзе, совершил более 3700 артиллерийских обстрелов.

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На Харьковском направлении противник шесть раз атаковал позиции защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки, продолжается два боестолкновения.

На Купянском направлении противник трижды пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций вблизи Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово, сейчас продолжается одно боестолкновение.

Двадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодязи, Ямполовка, Мирное и в направлении Нового Мира.

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На Северском направлении украинские воины отражают атаку противника в направлении Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили 15 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Андреевки, Курдюмовки и в направлениях Майского, Ступочек, Белой Горы.

Враг семь раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении в районах Озоряновки, Щербиновки и Торецка, продолжается одно боестолкновение.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 42 штурмовые и наступательные действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Троицкое Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка, Багатир, Надиевка и в направлении Алексеевки, Малиновки. Семь боестолкновений продолжается. Под ударами российских УАБов оказались Константиновка и Зирка.

По предварительным подсчетам, за воскресенье украинские воины на данном направлении обезвредили 222 оккупанта, 104 из них – безвозвратно. Также защитники уничтожили четыре автомобиля, шесть мотоциклов, три БпЛА и три антенны управления БпЛА, кроме этого, значительно повредили два танка и два мотоцикла противника.

На Новопавловском направлении защитники остановили семь атак в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Свободное Поле и в направлении Отрадного, еще три боестолкновения продолжаются. Новополь подвергся авиационному удару неуправляемыми авиационными ракетами, а на Зеленое Поле враг сбросил УАБы.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Гуляйполю, Малиновке и Железнодорожному.

На Ореховском направлении авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Орехов, Малая Токмачка и Приморское. Наступательных действий враг не проводил.

На Приднепровском направлении защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

Двадцать одно боестолкновение произошло в воскресенье на Курском направлении, четыре из которых до сих пор продолжаются.

В течение суток враг совершил 262 артиллерийских обстрела, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня, нанес четыре авиационных удара, сбросив семь управляемых бомб.