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Растратили 90 млн на закупке дров для ВСУ, покупали квартиры и раритетные авто – разоблачена схема

Валентина РоманенкоВторник, 29 апреля 2025, 15:26
Растратили 90 млн на закупке дров для ВСУ, покупали квартиры и раритетные авто – разоблачена схема
фото ОГП

Правоохранители сообщили о подозрении 8 участникам преступной организации за растрату более 90 млн грн бюджетных средств при закупке дров для нужд ВСУ.

Источник: БЭБ, ДСР Нацполиции, Офис генпрокурора

Детали: Среди подозреваемых – начальник квартирно-эксплуатационного управления в городе Харьков и начальник квартирно-эксплуатационного отдела города Луганск, а также должностные лица этих подразделений и представители коммерческих структур.

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По данным следствия, фигуранты по предварительным договоренностям в рамках прямых договоров закупали дрова для нужд подразделений ВСУ в Харьковской и Луганской областях по значительно завышенным ценам.

При этом некоторые подрядчики покупали топливную древесину у других субъектов хозяйствования по более низким ценам, а затем перепродавали ее квартирно-эксплуатационным управлениям.

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Аналитики БЭБ установили, что по такой схеме злоумышленники присвоили почти 90 млн грн государственных средств. Размер нанесенного бюджету ущерба подтвержден результатами судебных товароведческих и экономических экспертиз.

За часть незаконно полученных средств подозреваемые приобрели движимое и недвижимое имущество. Речь идет о более чем 40 млн грн, которые фигуранты потратили на покупку 13 автомобилей, 2 из которых – советские раритетные авто "ГАЗ-14 „Чайка" и „ГАЗ-3102", 18 квартир в Киеве, Львове, Харькове и Ивано-Франковске, 42 паркоместа в Киеве, Львове и Харькове, нежилое здание – на более 300 квадратных метров в Харькове, земельный участок площадью 1,5 га в Харькове.

С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложены аресты на их активы ориентировочной стоимостью более 36 млн грн, сообщает БЭБ.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

коррупцияБЭБполицияОфис генпрокурора
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