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Стефанишина критически прокомментировала возможность разделения Украины и Молдовы на пути в ЕС

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 29 апреля 2025, 20:52

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает неконструктивным предположение еврокомиссара Марты Кос о том, что Украина и Молдова могут быть разделены в процессе вступления в ЕС.

Источник: как сообщает "Европейская правда", такой комментарий Стефанишина предоставила агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Вице-премьер подчеркнула, что в настоящее время находится в Будапеште, чтобы способствовать решению проблемных вопросов, из-за которых Венгрия сейчас блокирует движение Украины в ЕС.

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"Это не простой диалог, однако Украина настроена найти решения, которые позволят разблокировать процесс переговоров. Поэтому считаю заявления о возможности принятия решения по Молдове (без Украины. – Ред.) во время моего визита в Будапешт неконструктивными", – сказала она.

Такой была реакция Стефанишиной на слова еврокомиссара по расширению Марты Кос о том, что ЕС рассматривает возможность продолжения процесса вступления Молдовы, отделив ее от Украины.

Также Стефанишина отметила, что на 1 мая запланирован ее телефонный разговор с Кос, где планируется поднять упомянутый вопрос.

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Как известно, Венгрия продолжает блокировать открытие переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь якобы на проблемы с венгерской нацменьшинством.

Недавно источники "Европейской правды" сообщали, что если Венгрия будет продолжать блокировать открытие кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, Молдова, которая начала переговоры одновременно и так же уже готова открыть кластер 1 "Основополагающие вопросы" ("Основы"), может сделать это раньше.

ЕСМолдова
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