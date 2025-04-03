Пошлины, введенные президентом Трампом, обошли Россию, поскольку санкции США уже "препятствуют любой значимой торговле", хотя Америка продолжает торговать с РФ больше, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, попавших в список.

Источник: новостной вебсайт Axios, Торговая палата США

Детали: Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила Axios, что Россия не была включена в таможенные списки из-за того, что санкции США уже "препятствуют любой значимой торговле".

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Тем не менее США все еще торгуют с Россией больше, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые попали в список пошлин Трампа.

Даже отдаленные островные территории, как Токелау (население 1 500) в южном Тихом океане и Шпицберген (население 2 500) в Арктике – территории Новой Зеландии и Норвегии соответственно – также попали в список пошлин.

Левитт отметила, что Куба, Беларусь и Северная Корея также не были включены, поскольку уже существующие пошлины и санкции на них являются слишком высокими.

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В списке государств, на которые Трамп наложил пошлины, есть острова Херд и Макдональд. Согласно информации с Википедии, они необитаемы, но там обитают большие популяции пингвинов.

Справочно: По информации Торговой палаты США общий объем торговли товарами между США и Россией в 2024 году составил ориентировочно 3,5 миллиарда долларов. Экспорт товаров США в Россию в 2024 году составил 526,1 миллиона долларов, что на 12,3% (73,5 миллиона долларов) меньше, чем в 2023 году.

Импорт товаров из России в США в 2024 году достиг 3,0 миллиарда долларов, что на 34,2% (1,6 миллиарда долларов) меньше по сравнению с 2023 годом. Торговый дефицит США с Россией по товарам составил 2,5 миллиарда долларов в 2024 году, что на 37,5% (1,5 миллиарда долларов) меньше, чем в 2023 году.

Напомним: