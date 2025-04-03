Власть пытается непублично готовиться к выборам, но стратегии пока нет – УП

Информированные собеседники УП во власти утверждают, что пока ничего конкретного по подготовке к потенциальным выборам в Украине не происходит, однако определенная непубличная подготовка все же идет. Среди тех, кто вовлечен в процесс, по словам источников, вице-премьер Михаил Федоров, ИТ-предприниматель Александр Ольшанский и люди из вертикали главы ОП Андрея Ермака.

Источник: статья УП "Полезный агрессор. Как ссора с Трампом изменила избирательную стратегию Банковой"

Детали: В зарубежных СМИ недавно вышел материал, где говорилось о том, что во второй половине марта президент Владимир Зеленский собрал совещание в Офисе президента и поставил задачу команде готовиться к выборам.

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Собеседники УП в окружении Зеленского уклоняются от прямого ответа о таком совещании, но саму подготовку не отрицают.

Прямая речь одного из информированных членов команды Зеленского: "Может, и была какая-то встреча. Но сейчас никто ничего системно не делает. Вот просто нет человека, который бы собирал какие-то штабы или большие рабочие группы, который бы говорил, что вот мы делаем то и то, вы бежите сюда, говорим это, мочим этих. А президенту пока явно не до этого. Поэтому что-то происходит, но реальной подготовкой это не назовешь".

По словам другого собеседника УП из "Слуги народа", "на Банковой вроде что-то происходит, вроде как к каким-то выборам готовятся. Но депутатам никто ничего не объяснял".

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Однако определенная непубличная подготовка властной команды к выборам все же идет. Все разговоры о ней упираются в фамилию вице-премьера Михаила Федорова. Большинство собеседников УП утверждают, что именно он сейчас пытается провести подготовительную работу в наработке стратегии и тому подобное.

Прямая речь одного из собеседников из близких к Банковой политтехнологов: "Миша привозил технологов из Испании, которые на самом деле украинские. Что-то думает, ищет варианты. Пытается что-то придумать по партии. Но это не штабы и региональная сетка, это пока поиск идей".

Сам Федоров на вопрос УП о подготовке к выборам заявил, что сфокусирован на войне и вообще не уверен, что какие-то выборы возможны.

Частично в политический процесс на Банковой вовлечен известный ИТ-предприниматель Александр Ольшанский. В его функционал входит работа с социологами.

Еще одной группой, привлеченной к поиску новых сил для власти, является вертикаль главы ОП Андрея Ермака: вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба и заместитель главы Офиса по региональной политике Виктор Микитась.

С недавних пор вместе с ними тесно работает глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

Отдельным большим витринным проектом под выборы могло бы стать новосозданное Министерство национального единства Алексея Чернышова.

Также избирательный процесс не обойдется без Олега Татарова. Как убеждают большинство собеседников УП во власти и оппозиции, именно под его "общим научным руководством" проводится исследование, как далеко без рисков внешнего вмешательства можно зайти в создании проблем, скажем, Петру Порошенко.