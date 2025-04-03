У Киеве на рынке "Юность" произошел взрыв – двое погибших

3 апреля на столичном рынке "Юность" в Деснянском районе произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Источник: полиция Киева, КГГА

Дословно полиция: "Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва на рынке в Деснянском районе столицы. В результате взрыва погибли два человека".

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фото: Национальная полиция

Детали: Сообщается, что информация о взрыве поступила в Деснянское управление полиции, после чего на место происшествия направили следственно-оперативную группу, взрывотехников и медиков.

фото: Национальная полиция

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. На месте происшествия продолжаются следственные действия, работают профильные службы.

Дополнено: В то же время в КГГА говорят, что в результате взрыва один человек погиб, второй получил ранения.

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Дословно КГГА: "Раненого мужчину госпитализировали. По предварительной информации, взорвался газовый баллон".

Детали: Впоследствии в госадминистрации написали о взрыве в Днепровском районе столицы, в результате которого пострадал мужчина. Отмечается, что он поднял предмет, обмотанный проволокой, возле гаражей.

Обновлено: В 15:38 В КГГА подтвердили смерть второго пострадавшего от взрыва в Деснянском районе. По их данным пострадавший скончался в больнице.

Позже стало известно, по данным взрывотехников, взрыв на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева 3 апреля произошел в результате подрыва гаранты.