У Киеве на рынке "Юность" произошел взрыв – двое погибших
3 апреля на столичном рынке "Юность" в Деснянском районе произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.
Источник: полиция Киева, КГГА
Дословно полиция: "Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва на рынке в Деснянском районе столицы. В результате взрыва погибли два человека".
Детали: Сообщается, что информация о взрыве поступила в Деснянское управление полиции, после чего на место происшествия направили следственно-оперативную группу, взрывотехников и медиков.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. На месте происшествия продолжаются следственные действия, работают профильные службы.
Дополнено: В то же время в КГГА говорят, что в результате взрыва один человек погиб, второй получил ранения.
Дословно КГГА: "Раненого мужчину госпитализировали. По предварительной информации, взорвался газовый баллон".
Детали: Впоследствии в госадминистрации написали о взрыве в Днепровском районе столицы, в результате которого пострадал мужчина. Отмечается, что он поднял предмет, обмотанный проволокой, возле гаражей.
Обновлено: В 15:38 В КГГА подтвердили смерть второго пострадавшего от взрыва в Деснянском районе. По их данным пострадавший скончался в больнице.
Позже стало известно, по данным взрывотехников, взрыв на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева 3 апреля произошел в результате подрыва гаранты.