Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Четверг, 3 апреля 2025, 16:31
По данным взрывотехников, взрыв на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева 3 апреля произошел в результате подрыва гаранты.
Источник: столичная полиция в Telegram
Дословно: "Установлено, что взрыв в магазине произошел в результате подрыва гаранты. В помещении взрывотехники Главка обнаружили остатки боеприпаса.
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Погибшими оказались двое мужчин, местные жители в возрасте 59 и 60 лет".
Детали: Отмечается, что по данному факту следователи Деснянского управления полиции начали 2 уголовных производства: по ч. 2 ст. 115 УК - умышленное убийство и по ч. 1 ст. 263 УК - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Предыстория:
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- 3 апреля на столичном рынке "Юность" в Деснянском районе произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.
- КГГА сообщала, что по предварительной информации, взорвался газовый баллон.
- Позже местные власти сообщили о еще одном взрыве: в Днепровском районе Киева.