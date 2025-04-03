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Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 апреля 2025, 16:31
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке Юность: найдены остатки гранаты
фото Нацпола

По данным взрывотехников, взрыв на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева 3 апреля произошел в результате подрыва гаранты.

Источник: столичная полиция в Telegram

Дословно: "Установлено, что взрыв в магазине произошел в результате подрыва гаранты. В помещении взрывотехники Главка обнаружили остатки боеприпаса.

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Погибшими оказались двое мужчин, местные жители в возрасте 59 и 60 лет".

Детали: Отмечается, что по данному факту следователи Деснянского управления полиции начали 2 уголовных производства: по ч. 2 ст. 115 УК - умышленное убийство и по ч. 1 ст. 263 УК - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Предыстория:

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  • 3 апреля на столичном рынке "Юность" в Деснянском районе произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.
  • КГГА сообщала, что по предварительной информации, взорвался газовый баллон.
  • Позже местные власти сообщили о еще одном взрыве: в Днепровском районе Киева.

взрывКиевполиция
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