Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты

По данным взрывотехников, взрыв на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева 3 апреля произошел в результате подрыва гаранты.

Источник: столичная полиция в Telegram

Дословно: "Установлено, что взрыв в магазине произошел в результате подрыва гаранты. В помещении взрывотехники Главка обнаружили остатки боеприпаса.

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Погибшими оказались двое мужчин, местные жители в возрасте 59 и 60 лет".

Детали: Отмечается, что по данному факту следователи Деснянского управления полиции начали 2 уголовных производства: по ч. 2 ст. 115 УК - умышленное убийство и по ч. 1 ст. 263 УК - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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