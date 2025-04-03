Депутаты Киевсовета блокировали трибуну с требованием отставки секретаря по делу Комарницкого

На заседании сессии Киевского городского совета ІХ созыва 3 апреля депутаты заблокировали трибуну и устроили потасовку в президиуме с требованием поставить на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя городского головы, секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко.

Источник: трансляция пленарного заседания сессии Киевского городского совета, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: При обсуждении повестки дня депутат от "Слуги народа" Андрей Витренко на трибуне в окружении депутатов заявил, что более 40 депутатов поставили подписи о требовании к Кличко вынести на рассмотрение вопрос о досрочном прекращении полномочий Бондаренко.

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Кличко, в свою очередь заявил, что этот вопрос отсутствует в повестке дня, которая была ранее согласована.

После этого депутаты окружили Кличко в президиуме, начали вырывать у него пульт председательствующего и отметили, что их требование - рассмотреть "безотлагательно" вопрос об отставке Бондаренко.

После перерыва Кличко объявил, что депутаты соберутся во вторник, 8 апреля, для проведения тайного голосования по отставке Бондаренко.

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Мэр при этом напомнил, что на сегодня у Бондаренко в уголовном производстве по нарушениям в земельной сфере - статус свидетеля. "И его, как секретаря Киевсовета, избирали депутаты. Они и могут его уволить. В соответствии с регламентом Киевсовета и процедур. Сейчас он отстранен от подготовки и ведения заседаний Киевсовета. Готовить и вести заседания буду я - как городской голова", - отметил Кличко.

Что предшествовало:

В расследовании Bihus.info шла речь о том, что секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко и председатель земельной комиссии Михаил Терентьев согласовывали повестку дня со "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким.

Бондаренко написал заявление об отстранении от обязанностей в связи расследования по резонансному делу, в котором он проходит в качестве свидетеля.

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Справка:

НАБУ подозревает бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, заместителя председателя КГГА Петра Оленича, председателя земельной комиссии Михаил Терентьева в вероятных коррупционных схемах в земельной сфере в 2023-2024 годах.

Следствие считает, что Комарницкий с помощью заместителя председателя КГГА и председателя земельной комиссии организовал схему незаконного завладения землей в Киеве, которая заключалась в регистрации несуществующих зданий на перспективных земельных участках, чтобы получить их в обход процедуры торгов. В результате из собственности территориальной общины Киева незаконно была выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.

"Со своих должностей в КГГА будут уволены: заместитель председателя КГГА Петр Оленич, заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов, заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта. Депутат Киевсовета, председатель Земельной комиссии Михаил Терентьев должен сложить депутатские полномочия", - недавно заявлял городской голова Киева Виталий Кличко.