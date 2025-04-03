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Зеленский: "Красная линия" – никаких уменьшений в разы нашей армии

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 апреля 2025, 16:18
Зеленский: Красная линия – никаких уменьшений в разы нашей армии
Зеленский на Черниговщине 3 апреля. фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для установления справедливого мира Украина не признает российскими оккупированные территории и не согласится на уменьшение своей армии.

Источник: глава государства во время встречи с руководителями территориальных общин Черниговщины

Прямая речь: "Для нас приоритет – сильная наша армия. Поэтому это "красные линии" – никаких уменьшений в разы нашей армии. Если честно, мы будем делать все, чтобы оставить армию в том состоянии относительно количества, которое есть сегодня. Большая армия, которая в три раза больше, чем (была) на начало войны. Армия, которая может только модернизироваться. Вот какие изменения могут быть после окончания войны. Укомплектование увеличить, модернизироваться...".

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Детали: Зеленский отметил, что Украина должна получить гарантии безопасности, которые нужны именно ей. По словам президента, вопрос будущих союзов с партнерами (как то НАТО), Украина будет держать на повестке дня.

Глава государства также отметил, что среди гарантий безопасности обязательно должны быть экономические, они среди прочего будут направлены на восстановление пострадавших регионов.

Одной из главных красных линий Зеленский назвал также непризнание оккупированных врагом территорий российскими.

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Прямая речь: "Другие геополитические вещи – это непризнание любых территорий, которые оккупировала Россия, русскими. Это украинские территории... Это для нас одна из главных "красных линий". В любом случае, это временно оккупированные территории.

Справедливый мир (наступит) тогда, когда все эти территории вернутся. Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий состоялось со временем дипломатическим путем. Я думаю, что наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь".

войнапереговорыЗеленскийармия
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