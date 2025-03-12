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Зеленский назвал главные "красные линии" для Украины

Алена МазуренкоСреда, 12 марта 2025, 15:29
Зеленский назвал главные красные линии для Украины
владимир зеленский. фото: пресс-служба офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не будет признавать оккупированные территории российскими - это главная красная линия.

Источник: общение Зеленского с представителями СМИ

Прямая речь: "Относительно красных линий, я как президент и украинцы как граждане своей страны, не буду нарушать свою Конституцию, а буду защищать суверенитет и нашу независимость, защищая наших людей и нашу землю.

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Нам очень не просто против такого врага сражаться, но мы воюем за нашу независимость, поэтому признавать любые оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт. Наши люди сражались за это, наши герои погибали, сколько раненых, сколько всего произошло...

Поэтому никто об этом забывать не будет, когда я это говорю – это самая главная красная линия. Мы никому не дадим забыть об этом преступлении против Украины".

Детали: "Украинскую правду" не приглашали на общение с президентом. Также Офис президента ограничивает доступ УП к мероприятиям с участием главы государства.

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Предыстория:

Зеленскийвойнаоккупация
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