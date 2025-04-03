В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что в вопросе скорейшего прекращения огня Украина и ее союзники в Европе и США полностью объединены. По его словам, только через некоторое время после полного прекращения огня можно будет переходить к дипломатическим вариантам диалога.

Источник: глава государства во время встречи с руководителями территориальных общин Черниговщины

Прямая речь: "Мы хотим быстрого окончания войны. Как можно скорее.

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В Саудовской Аравии мы согласились на безусловное прекращение огня. Россияне на это пока что не согласились, мы это видим. Хотя мы знаем, что разговоры между американцами и россиянами на эту тему идут. Они непубличные, но такие разговоры есть.

На сегодня, как бы мы по-разному не смотрели на определенные вещи, но безусловно с американцами и европейцами, хотя у всех есть свои интересы, в вопросе скорейшего прекращения огня все мы объединены.

Вопрос давления на россиян, чтобы дойти до этого. Я думаю, что это возможно сделать в максимально ближайшие недели, может месяцы. Может быть по-разному. Особенно это касается горячей фазы войны. Это полное прекращение огня, это правильный шаг, на который Украина согласилась и который Украина поддерживает".

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Детали: По его словам, через некоторое время после этого прекращения огня можно будет говорить о дипломатических вариантах диалога.

Однако, Зеленский отметил, что такой диалог возможен только в случае прекращения огня, иначе это будет восприниматься давлением.

Напомним: