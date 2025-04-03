Deep State: Под Андреевкой Силы обороны отбили 3 штурма, враг потерял 13 единиц техники

Враг совершил 3 механизированных наката на Андреевку Донецкой области силами 17 единиц военной техники и понес ощутимые потери.

Источник: мониторинговый проект Deep State

Дословно: "Враг за 4 часа утром провел 3 атаки. Суммарно участие принимало не менее 17 единиц техники и более четырех десятков пехотинцев. Потери составляют не менее 13 единиц техники, потери в живой силе уточняются".

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Відбиття російського штурму в районі Андріївки.

Відео - 33 ОМБр pic.twitter.com/sVOyjZ1l1W — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 3, 2025

Детали: Информацию о первом накате опубликовал Генштаб. Силы противника составляли 12 единиц техники и не менее 25 человек пехоты. Поражение наносила 46 ОАэМБр и смежные силы.

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Колонна около 6:30 утра проехала Андреевку, не вступая в бой с передовыми позициями десантников, в надежде проскочить в Алексеевку и закрепиться. Как только колонна выехала из Андреевки по ней начала наносить удары артиллерия Сил обороны и работать аэроразведка.

Второй штурм был в 8 часов севернее Андреевки силами БМП и БТР. Враг десантировал 10-12 захватчиков. Обе машины были уничтожены, основная масса вражеской пехоты тоже.

В третий раз, около 10 утра, россияне отправили 1 танк и 2 БМП по маршруту первой колонны. Все три единицы ВВТ были подбиты на западной окраине села, сообщают аналитики. Противник успел высадить 6 человек пехоты, но те начали убегать с поля боя. По ним наносилось поражение, потери уточняются.