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В ОП считают действующим энергетическое перемирие с РФ

Татьяна ОлейникЧетверг, 3 апреля 2025, 19:05
В ОП считают действующим энергетическое перемирие с РФ
Фото иллюстративное - Getty Images

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что Украина считает действующими договоренности о прекращении огня, в то же время предоставляет США доказательства российских атак.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на Палису

Детали: Палиса отметил, что Украина не передавала США список с точными данными об объектах инфраструктуры, обстрел которых Россией считался бы нарушением режима прекращения огня.

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Прямая речь: "Речь идет об определении инфраструктурных объектов, которые для нас являются критически важными. Однако ни при каких обстоятельствах координаты или полные списки объектов критической инфраструктуры никому не передаются. Это противоречит логике и здравому смыслу – вы же сами понимаете. Только критерии объектов".

Напомним, в четверг Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины соблюдают условия "энергетического перемирия", в то же время информационные ресурсы государства-агрессора продуцируют фейки о поражении Украиной энергетических объектов в России и на оккупированных ею территориях.

В то же время фиксируются многочисленные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии.

Офис президентаперемириеэнергетика
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