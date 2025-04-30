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СМИ: На систему государственных реестров Польши осуществили масштабную кибератаку

Ирина Кутелева, Александр ШумилинСреда, 30 апреля 2025, 12:36
СМИ: На систему государственных реестров Польши осуществили масштабную кибератаку
Фото иллюстративное

В Польше в среду, 30 апреля, зафиксировали масштабную кибератаку на государственную систему государственных реестров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: По данным СМИ, кибератаку успешно отбили, однако сейчас могут возникать проблемы с уплатой налогов, использованием приложения mObywatel и регистрацией автомобилей.

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Сообщается, что это была так называемая DDoS-атака, которая заключается в том, что большое количество компьютеров киберпреступников пыталась установить соединение с государственными системами, полностью заблокировав их работу.

Пока неизвестно, откуда действовали хакеры. Расследованием занимаются киберполиция и Агентство внутренней безопасности.

Накануне Министерство иностранных дел Франции заявило, что Россия несет ответственность за ряд кибератак против страны за последние годы, включая атаку на избирательную кампанию Эмманюэля Макрона в 2017 году.

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Между тем разведка Нидерландов ранее предупреждала, что Россия усиливает свои гибридные атаки, направленные на подрыв нидерландского общества и других европейских государств, а российские хакеры уже нацелились на нидерландскую государственную службу.

СМИПольша
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