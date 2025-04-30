Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: Axios обнародовало детали разговора

Американское издание Axios со ссылкой на источники сообщило подробности короткого разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского Франциска в Ватикане.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: Деталями поделились два анонимных собеседника, знакомых с содержанием встречи Зеленского и Трампа.

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Перед тем как мировые лидеры отправились в Ватикан на похороны Франциска, украинская сторона якобы получила сигналы, что Трамп готов к встрече.

Советники Зеленского якобы очень волновались и колебались, рисковать ли украинскому президенту еще одним разговором тет-а-тет с Трампом после того, что произошло в Овальном кабинете 28 февраля.

Заранее никаких договоренностей не было, идея заключалась в том, что Трамп и Зеленский попытаются встретиться после похорон понтифика. Однако в итоге они "наткнулись друг на друга" после прибытия и нашли место для разговора один на один в Соборе Св. Петра.

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По словам источников, Владимир Зеленский сказал Трампу, что Путин "не сдвинется с места", если американский президент не начнет больше давить на него. Трамп якобы ответил на это, что, возможно, ему придется изменить подход к правителю России – что созвучно с постом, который он опубликовал после разговора.

Также Владимир Зеленский призвал вернуться к первоначальному предложению США о безусловном перемирии как "отправной точке" для мирных переговоров – на что Украина согласилась, а Россия нет.

По словам одного из собеседников, Трамп, похоже, согласился с этим мнением.

Украинский президент повторил, что Украина не признает Крым российской территорией, на что Трамп ответил, что он не просит об этом.

Зеленский отметил, что "не боится уступок" для того, чтобы договориться о завершении войны, но нуждается в убедительных гарантиях безопасности.

Также говорят, что Трамп во время разговора давил на Зеленского относительно скорейшего подписания так называемого соглашения о недрах.

В Белом доме заявили Axios, что не будут комментировать частные разговоры Трампа с мировыми лидерами. У Зеленского также воздержались от комментариев.

Напомним: