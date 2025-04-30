Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США
Среда, 30 апреля 2025, 23:20
Правительство в среду приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.
Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Прямая речь: "В основе соглашения пять ключевых принципов:
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- Равноправие. Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.
- Сохранение контроля. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.
- Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.
- Гарантированные инвесторы и покупатели. Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати".
- Согласованность с евроинтеграционным курсом. Соглашение не будет составлять преграды для получения Украиной членства в ЕС".
Детали: По словам Шмыгаля, фонд будет наполняться взносами США и Украины. Прибыли Фонда будут реинвестироваться исключительно в Украину.
Благодаря этому соглашению Украина может привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США.