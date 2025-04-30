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Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США

Татьяна ОлейникСреда, 30 апреля 2025, 23:20
Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США
Фото из Telegram-канала Шмыгаля

Правительство в среду приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Прямая речь: "В основе соглашения пять ключевых принципов:

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  • Равноправие. Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.
  • Сохранение контроля. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.
  • Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.
  • Гарантированные инвесторы и покупатели. Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати".
  • Согласованность с евроинтеграционным курсом. Соглашение не будет составлять преграды для получения Украиной членства в ЕС".

Детали: По словам Шмыгаля, фонд будет наполняться взносами США и Украины. Прибыли Фонда будут реинвестироваться исключительно в Украину.

Благодаря этому соглашению Украина может привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США.

СШАКабинет министров
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