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Норвегия решила увеличить помощь Украине в 2025 году на $4,6 млрд

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 4 апреля 2025, 17:44
Норвегия решила увеличить помощь Украине в 2025 году на $4,6 млрд
фото: Getty Images

Правительство Норвегии 4 апреля приняло решение увеличить помощь Украине в 2025 году на 50 млрд норвежских крон ($4,6 млрд), доведя общий ее годовой объем до 85 млрд крон ($7,8 млрд).

Источник: заявление норвежского министра финансов Йенса Столтенберга, передает "Европейская правда" со ссылкой на NRK

Детали: По словам Столтенберга, правительство Норвегии одобрило пакет поддержки на общую сумму 50 млрд норвежских крон в дополнение к предыдущим 35 млрд норвежских крон.

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Таким образом, общий объем финансирования на поддержку Украины на этот год составляет 85 млрд норвежских крон.

"Мы утраиваем военную поддержку", – подчеркнул министр, добавив, что деньги будут тратиться за рубежом и, таким образом, не будут способствовать давлению на норвежскую экономику.

В парламенте Норвегии, Стортинга, увеличение финансирования на помощь Украине согласовали в начале марта.

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Норвегия ранее одобрила программу "Нансен" на 75 млрд норвежских крон, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины до 2027 года – то есть с 15 млрд норвежских крон ежегодно.

Но в этом году власти страны предложили увеличить финансирование программы до 135 млрд евро и продлить ее еще на три года – до 2030-го.

Также читайте подробнее о том, почему Норвегия помогает ВСУ много, но недостаточно.

НорвегияУкраинапомощь Украине
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