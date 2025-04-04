Российские войска ударили по Кривому Рогу: 18 погибших, более 60 раненых 

Вечером 4 апреля российская армия нанесла удар баллистикой по жилому кварталу Кривого Рога: известно о 18 погибших, среди которых 9 детей, и более 60 раненых, среди которых 12 детей.

Источник: глава Днепропетровской области Сергей Лысак и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: По данным Вилкула, россияне ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона. Известно о 12 погибших, раненых более 50.

Глава ОВА подтверждает, что погибло 12 человек. Из них двое - дети.

В городе произошли пожары. Повреждены многоэтажки.

Позже Лысак сообщил, что среди погибших уже трое детей.

Обновлено: Около 20:00 стало известно о 14 погибших в результате удара. Количество пострадавших постоянно увеличивается. По данным Вилкула среди погибших 5 детей. Рядом с местом попадания была детская площадка.

На удар отреагировал Зеленский, по его словам среди погибших 6 детей.

Прямая речь Зеленского: "Российская ракета по обычному городу. Просто по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистикой. По состоянию на сейчас известно о 14 погибших, среди них 6 детей. Мои соболезнования родным и близким.

Спасательная операция продолжается. Повреждены по меньшей мере 5 домов".

фото - гсчс

фото - гсчс

фото - гсчс

фото - гсчс

В 20:46 Лысак написал, что, предварительно, в медучреждениях более 30 человек. Немало пострадавших в операционных.

Среди тех, кто получил ранения, – дети. Самому маленькому – 3 месяца. У парня резаные раны. Ему оказали помощь. Оправляться от пережитого будет дома.

По состоянию на 21:14 глава ОГА сообщил, что в Кривом Роге разбиты два десятка многоэтажек, более тридцати автомобилей, учебные заведения и общественного питания.

Спасательная операция в городе продолжается.

В 21:48 стало известно, что в Кривом Роге более 40 пострадавших от вражеского удара. Также известно о 16 потерянных жизнях. 6 из них – дети.

В 22:53 Лысак написал, что медики постоянно обновляют данные по людям, которые пострадали от ракетной атаки на Кривой Рог. Известно о двух тяжелых пациентах – это ребята 8 и 9 лет.

Обновлено: После полуночи 5 апреля Вилкул сообщил, что количество погибших возросло до 18.

Прямая речь Вилкула: "По результатам ракетной атаки. На 00:00, к сожалению, уже 18 погибших, из них 9 детей. Пострадавших - 56".

Детали: Позже Лысак сообщил, что число пострадавших возросло до 61, среди них 12 детей.

Что предшествовало:

Днем 2 апреля российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог. Тогда погибли четыре человека, еще 14 получили ранения, были повреждены многоэтажки.