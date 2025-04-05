Украина вернула с ВОТ, России и Беларуси еще 45 граждан, самой старшей 93 года

Украина вернула еще 45 граждан с временно оккупированной территории, а также территорий России и Беларуси.

Источник: омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Благодаря слаженной работе Офиса Омбудсмана Украины, госорганов, гуманитарных организаций и международных партнеров удалось обеспечить безопасное возвращение 45 граждан Украины с ВОТ, а также с территорий РФ и РБ".

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Детали: Среди эвакуированных – лица, которые нуждались в особых условиях для безопасного перемещения: маломобильные и тяжелобольные граждане. Они не имели физической возможности самостоятельно покинуть ВОТ. 10 человек нуждались в неотложном лечении, имели тяжелые хронические заболевания; для 23-х человек была организована эвакуация с привлечением специализированного транспорта и медицинского сопровождения.

Подавляющее большинство возвращенных – лица пожилого возраста. Самой старшей гражданке – 93 года.

Кроме этого, среди возвращенных граждан – украинцы, которые нуждались в правовой поддержке и сопровождении, поскольку потеряли личные документы и не имели возможности самостоятельно пересечь границу.

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Лубинец отметил, что часть из возвращенных украинцев подвергались преследованиям со стороны оккупационных администраций. В частности, семья, отца которой похитили оккупанты и подвергали пыткам, в результате чего он погиб.