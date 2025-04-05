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На Киевщине объявили траур из-за удара РФ по Кривому Рогу

Катерина ТищенкоСуббота, 5 апреля 2025, 19:20
На Киевщине объявили траур из-за удара РФ по Кривому Рогу
фото: Киевская ОВА

В Киевской области 6 апреля объявлен День траура по погибшим в результате ракетного удара российских войск по Кривому Рогу 4 апреля, в результате которого погибли 18 человек.

Источник: председатель Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram

Прямая речь: "6 апреля в Киевской области объявлено Днем траура по погибшим в результате ракетной атаки врага по Кривому Рогу, которая произошла 4 апреля.

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Циничный удар по обычному мирному городу. Ракета попала прямо посреди жилых домов рядом с детской площадкой. Погибли 18 человек. 9 из них – дети".

Детали: Калашник отметил, что "Киевщина вместе с Кривым Рогом", потому что это "общий ужас и горе".

Что предшествовало: Вечером 4 апреля российская армия ударила баллистической ракетой по жилому кварталу Кривого Рога. Известно о 18 погибших, среди которых девять детей, и более 60 раненых. 

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Всего за вечер в результате атак по Кривому Рогу погибло 19 человек, 72 пострадали.

С понедельника по среду - 7, 8 и 9 апреля - в Кривом Роге объявлены дни траура по погибшим в результате пятничных атак российской армии.

Киевская областьКривой Рогвойнадети
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