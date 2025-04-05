Количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 74
Количество пострадавших из-за ракетного удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля возросло до 74, в больницах остаются 37 человек.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "По последним данным, пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу – 74.
На стационарном лечении остаются 37 человек, среди них пятеро – дети".
Детали: В субботу днем Лысак сообщал о 72 пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу.
Тогда отмечалось, что 17 человек находятся в тяжелом состоянии.
Также Лысак отмечал, что все горожане, которые получили травмы из-за атаки на город БпЛА, находятся на амбулаторном лечении.
Что предшествовало: Ранее председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщал, что количество пострадавших в результате "вражеских атак" на Кривой Рог 4 апреля возросло до 72, из них 11 детей. Тогда не уточнялось, что это последствия именно ракетного удара.
В пятницу вечером россияне сначала нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате этой атаки известно о 18 погибших, в том числе 9 детей.
Впоследствии враг атаковал Кривой Рог еще и БпЛА – погибла женщина, сообщалось о 7 раненых.