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Количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 74

Катерина ТищенкоСуббота, 5 апреля 2025, 19:33
Количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 74
последствия удара по Кривому Рогу, фото: Сергей Лысак в Telegram

Количество пострадавших из-за ракетного удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля возросло до 74, в больницах остаются 37 человек.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "По последним данным, пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу – 74.

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На стационарном лечении остаются 37 человек, среди них пятеро – дети".

Детали: В субботу днем Лысак сообщал о 72 пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу.

Тогда отмечалось, что 17 человек находятся в тяжелом состоянии.

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Также Лысак отмечал, что все горожане, которые получили травмы из-за атаки на город БпЛА, находятся на амбулаторном лечении.

Что предшествовало: Ранее председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщал, что количество пострадавших в результате "вражеских атак" на Кривой Рог 4 апреля возросло до 72, из них 11 детей. Тогда не уточнялось, что это последствия именно ракетного удара.

В пятницу вечером россияне сначала нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате этой атаки известно о 18 погибших, в том числе 9 детей.

Впоследствии враг атаковал Кривой Рог еще и БпЛА – погибла женщина, сообщалось о 7 раненых.

Кривой РогДнепропетровская областьракетный ударвойна
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