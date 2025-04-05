Зеленский: На Россию надо давить, а не терять время в пустых разговорах

Президент Владимир Зеленский назвал опасным замалчивание вины России в ударе по Кривому Рогу, поскольку это подстрекает страну-агрессора продолжать войну и игнорировать дипломатию.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Вчера вечером и сегодня многие в мире заявили о своей позиции после этого удара (по Кривому Рогу – ред.) – позицию четкого неприятия российского террора. Всем, кто это видит и не закрывает глаза, а говорит четко и ясно правду, не только мы в Украине, но и весь мир должен быть благодарен.

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Замалчивать то, что это именно Россия убивает детей баллистикой, – это неправильно, это опасно. Это только подстрекает подонков в Москве продолжать войну и в дальнейшем игнорировать дипломатию. Слабость еще никогда не заканчивала войны. Поэтому я благодарен каждой стране, чьи представители высказались: лидеры, министры иностранных дел, посольства".

Детали: Зеленский подчеркнул, что "Россия должна отвечать за все содеянное, и надо на них там давить – действительно давить, не терять время в пустых разговорах, – чтобы эту войну закончить".

Что предшествовало: Ранее Зеленский заявил, что его "неприятно удивляет" реакция посольства США, которое не употребило слово "российская" во время комментария относительно удара баллистической ракеты по Кривому Рогу.

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Вечером 4 апреля российская армия нанесла удар баллистикой по жилому кварталу Кривого Рога: известно о 18 погибших, среди которых 9 детей, и более 70 раненых.

После этого посол США в Украине Бриджит Бринк написала: "Ужасает то, что баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге", не упоминая в сообщении Россию.