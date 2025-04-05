Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: На Россию надо давить, а не терять время в пустых разговорах

Катерина ТищенкоСуббота, 5 апреля 2025, 20:18
Зеленский: На Россию надо давить, а не терять время в пустых разговорах
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал опасным замалчивание вины России в ударе по Кривому Рогу, поскольку это подстрекает страну-агрессора продолжать войну и игнорировать дипломатию.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Вчера вечером и сегодня многие в мире заявили о своей позиции после этого удара (по Кривому Рогу – ред.) – позицию четкого неприятия российского террора. Всем, кто это видит и не закрывает глаза, а говорит четко и ясно правду, не только мы в Украине, но и весь мир должен быть благодарен.

Реклама:

Замалчивать то, что это именно Россия убивает детей баллистикой, – это неправильно, это опасно. Это только подстрекает подонков в Москве продолжать войну и в дальнейшем игнорировать дипломатию. Слабость еще никогда не заканчивала войны. Поэтому я благодарен каждой стране, чьи представители высказались: лидеры, министры иностранных дел, посольства".

Детали: Зеленский подчеркнул, что "Россия должна отвечать за все содеянное, и надо на них там давить – действительно давить, не терять время в пустых разговорах, – чтобы эту войну закончить".

Что предшествовало: Ранее Зеленский заявил, что его "неприятно удивляет" реакция посольства США, которое не употребило слово "российская" во время комментария относительно удара баллистической ракеты по Кривому Рогу.

РЕКЛАМА:

Вечером 4 апреля российская армия нанесла удар баллистикой по жилому кварталу Кривого Рога: известно о 18 погибших, среди которых 9 детей, и более 70 раненых.

После этого посол США в Украине Бриджит Бринк написала: "Ужасает то, что баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге", не упоминая в сообщении Россию.

ЗеленскийРосcияСШАпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне запустили 95 ракет и дронов - почти треть БПЛА удалось сбить
Администрация Трампа не обсуждает вопрос нового пакета помощи Украине – NYT
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы после утреннего удара РФ
В воинской части рассказали, что ВВК признала Насирова "годным к частям обеспечения"
видеоВ Киеве подростки избили военного: двоих задержала полиция
Трамп считает, что Украина и Россия хотят "положить конец" войне и никто его "не обманывает"
Все новости...
Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" по контингенту партнеров
Генштаб опроверг ложь России об "ударах по энергетике": Хотят переложить ответственность
Британская разведка отмечает замедление войск РФ в Украине с ноября
Количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 74
Последние новости
09:57
бильярдВ английском Шеффилде стартует чемпионат мира по снукеру
09:33
Россияне запустили 95 ракет и дронов - почти треть БПЛА удалось сбить
09:20
СМИ: Россия хочет от США снятия авиасанкций, ЕС срывает эти попытки
09:02
Премьер Канады: Китай является самой большой угрозой с геополитической точки зрения
08:46
Умер ребенок, раненный в результате атаки по Херсону в четверг
08:27
видеоВ Одесской области после российской атаки загорелись фермы
08:21
Определились все участники четвертьфиналов Евролиги по баскетболу
07:46
В войне против Украины РФ потеряла еще 1180 военных – Генштаб
07:07
Троих чиновников Пентагона уволили из-за утечки конфиденциальной информации – СМИ
06:23
DeepState: Оккупанты закрепляются в Калиновом и готовятся к наступлению на Константиновку
Все новости...
Реклама:
Реклама: