ВСУ отбросили оккупантов возле Покровска, но потеряли позиции на других направлениях – DeepState

Украинские военные оттеснили российские силы в районе поселка Шевченко к югу от Покровска Донецкой области. В то же время враг продвинулся в нескольких других точках в Донецкой области, а также в Курской области России.

Источник: DeepState

Детали: По данным аналитиков, Силы обороны Украины отбросили оккупантов в населенном пункте Шевченко, который расположен южнее Покровска Донецкой области.

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В то же время оккупанты продвинулись в Часовом Яру и вблизи Новолюбовки в Донецкой области.

Российские войска также оттеснили украинских военных вблизи населенного пункта Гуево в Курской области РФ.

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