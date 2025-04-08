ВСУ отбросили оккупантов возле Покровска, но потеряли позиции на других направлениях – DeepState
Вторник, 8 апреля 2025, 00:45
Украинские военные оттеснили российские силы в районе поселка Шевченко к югу от Покровска Донецкой области. В то же время враг продвинулся в нескольких других точках в Донецкой области, а также в Курской области России.
Источник: DeepState
Детали: По данным аналитиков, Силы обороны Украины отбросили оккупантов в населенном пункте Шевченко, который расположен южнее Покровска Донецкой области.
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В то же время оккупанты продвинулись в Часовом Яру и вблизи Новолюбовки в Донецкой области.
Российские войска также оттеснили украинских военных вблизи населенного пункта Гуево в Курской области РФ.
Предыстория:
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- В понедельник, 7 апреля, на фронте произошло 120 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли 57 авиационных ударов, использовав 90 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1022 дронов-камикадзе и осуществили 4283 обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов
- По данным DeepState, в районе Лимана в Донецкой области российские войска продолжают продвижение. Ситуация на участке Новое – Екатериновка – Невское продолжает обостряться. Российские войска имеют преимущество на этом участке фронта и осуществляют активные наступательные действия.