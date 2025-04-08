Зеленский подтвердил пребывание украинских войск в Белгородской области РФ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые официально подтвердил присутствие украинских военных в Белгородской области Российской Федерации. По его словам, активные действия в приграничных районах государства-агрессора являются обоснованным ответом на российское вторжение.

Источник: Зеленский в своем вечернем обращении 7 апреля

Прямая речь: "Отдельно докладывал сегодня Главком Александр Сырский: фронт, наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо – война должна возвращаться туда, откуда она пришла.

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Детали: Это первое публичное подтверждение на самом высоком уровне о пребывании украинских подразделений в Белгородской области. Ранее такие операции официально не комментировались.

Зеленский отметил, что основной целью этих действий является защита украинских общин на Сумщине и Харьковщине, которые систематически подвергаются обстрелам со стороны РФ.

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