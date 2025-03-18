Президент рассказал, проводит ли Украина операцию в Белгородской области

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение российского Минобороны о заходе ВСУ на территорию Белгородской области 18 марта.

Источник: Зеленский на онлайн-пресс-конференции, Минобороны РФ

Детали: На вопрос, проводит ли Украина операции в Белгородской области, о котором сообщило российское Минобороны, президент ответил, что Украина имеет право делать шаги на опережение, чтобы избежать российских ударов.

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Прямая речь: "Есть там операция: кому-то кажется, что кто-то побежал, а где-то в другом уголке зашел. Это абсолютно понятные наши стратегические шаги пока враг на нашей территории...

Мы увидели новое скопление войск на границе Сумской области. Мы видим, что они хотят сделать, они хотят делать удары по Сумской, Харьковской, Запорожской областях. Вот что мы видим. Ну так легко мы это не дадим делать".

Детали: Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли попытку "вклинивания подразделений на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье". По данным ведомства, за день было якобы 5 атак.

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Глава государства добавил, что украинские войска контролируют ситуацию на Курщине.

Прямая речь: "Украина выполняет свою задачу в Курском регионе, украинские военные там находятся. И будут там находиться пока эта операция нам нужна. Мы усилились на востоке нашего государства...

Но после того, как Путин рассказывает, что наши ребята в окружении: наши ребята стоят там на месте, показывая, что они не в окружении. Не Путин руководит, когда ребятам и куда отходить".

Предыстория: