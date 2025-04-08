Россияне атаковали "Искандером" и 46-ю БпЛА; 40 дронов не долетели до цели

С вечера 7 апреля россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 46-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 40 дронов не долетели до цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 9 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке и севере страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий)".

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Детали: В результате российской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

Сообщается, что захватчики атаковали ракетой из района российского города Курск, а дроны запускали из района российского Приморского-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.