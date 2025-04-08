Залужный подтвердил существование штаба в Висбадене, который стал "нашим секретным оружием"

Валерий Залужный во время встречи с американскими и британскими партнерами в Украине, август 2023 года, фото: Залужный в Facebook

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный приоткрыл завесу о создании военного штаба в немецком Висбадене в 2022 году, который стал "секретным оружием" в планировании операций и формировании потребностей для их реализации.

Источник: Залужный в Facebook, публикация The New York Times

Детали: Перед этим NYT написало, что в штабе в Висбадене американские и украинские военные ежедневно определяли приоритетные цели, разведчики изучали спутниковые снимки, перехваченные сообщения, чтобы найти российские позиции, координаты которых затем передавали ВСУ.

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"Идея партнерства заключалась в том, что тесное сотрудничество Америки с Украиной компенсировало бы огромные преимущества России в живой силе и вооружении. Чтобы управлять украинцами во время развертывания своего все более совершенного арсенала, американцы создали операцию под названием Task Force Dragon", - говорилось в публикации.

Говоря об этапах создания штаба, Залужный рассказал, что после начала полномасштабной агрессии военная помощь от наших партнеров существенно возросла - мы получили многообразие оружия и техники, а с этим - и новые вызовы, связанные с ее доставкой и ремонтом.

Прямая речь Залужного: "Именно поэтому в апреле 2022 года мы создали центр по координации поставок военной помощи Украине. Он базировался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, Германия. Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене.

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Впоследствии мы поняли, что нам нужен совместный с партнерами оперативный штаб, который будет осуществлять оценку потребностей в оружии и технике, исходя из планирования операций. Этот вопрос особенно остро встал летом 2022 года, когда наши партнеры выразили сомнения относительно целесообразности тех или иных видов вооружений и боеприпасов для фронта в Украине".

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Детали: По словам бывшего главнокомандующего, после этого возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребность. Идею удалось реализовать благодаря поддержке Великобритании.

"И Висбаден получил новое дыхание. В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", - отметил Залужный.

Он отметил, что эта площадка стала "прекрасным механизмом взаимодействия с нашими партнерами относительно будущих военных операций и формирования потребностей под них".