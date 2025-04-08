МИД вызвал поверенного в делах Китая из-за взятых в плен граждан КНР
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая для объяснений относительно информации об участии граждан КНР в боевых действиях на стороне России.
Источник: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Х
Прямая речь: "Мы решительно осуждаем привлечение Россией граждан Китая к своей агрессивной войне против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил.
Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы выразить протест и потребовать объяснений".
Детали: Также Сибига отметил, что участие граждан Китая в армии вторжения России в Украине подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН и ставит под сомнение задекларированную Китаем мирную позицию.
Что предшествовало:
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Также Зеленский отметил, что поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.