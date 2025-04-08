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МИД вызвал поверенного в делах Китая из-за взятых в плен граждан КНР

Анастасия ПроцВторник, 8 апреля 2025, 16:56
МИД вызвал поверенного в делах Китая из-за взятых в плен граждан КНР
Сибига. Иллюстративное фото: "Европейская правда"

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая для объяснений относительно информации об участии граждан КНР в боевых действиях на стороне России.

Источник: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Х

Прямая речь: "Мы решительно осуждаем привлечение Россией граждан Китая к своей агрессивной войне против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил.

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Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы выразить протест и потребовать объяснений".

Детали: Также Сибига отметил, что участие граждан Китая в армии вторжения России в Украине подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН и ставит под сомнение задекларированную Китаем мирную позицию.

Что предшествовало:

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  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Также Зеленский отметил, что поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.

КитайМИД
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