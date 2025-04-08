На границе Украины и Венгрии открыли новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош"

8 апреля на украинско-венгерской границе заработал новый автомобильный пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" на временной инфраструктуре.

Источник: Министерство развития общин и территорий Украины

Детали: Отмечается, что пункт предназначен для пропуска легковых автомобилей весом до 3,5 тонн и будет работать ежедневно с 7:00 до 18:00. За сутки новый переход сможет обслуживать до 200 авто и 600 пешеходов, а ежегодно - около 73 тысяч автомобилей и 220 тысяч пешеходов.

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"Открытие пункта пропуска "Большая Паладь" - полностью соответствует недавно принятой государственной Стратегии по развитию пунктов пропуска до 2030 года. Таким образом мы движемся по утвержденному плану. Открытие пункта на временной инфраструктуре по обе стороны границы было совместным решением с венгерской стороной, что обеспечило скорость реализации проекта.

В будущем планируем построить здесь полноценный пункт пропуска. Важно, что это первый новый пункт пропуска на украинско-венгерской границе, который открыт за последние несколько десятков лет. Запуск "Большой Палади" в первую очередь будет иметь важное влияние на региональное развитие и разгрузки других пунктов пропуска, где пересекают границу легковые авто", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Что предшествовало:

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