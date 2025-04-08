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В Госдепе назвали "тревожными" доказательства участия граждан Китая в войне против Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 8 апреля 2025, 22:44
В Госдепе назвали тревожными доказательства участия граждан Китая в войне против Украины
Фото - Getty Images

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в связи с обнародованными доказательствами участия китайских граждан в войне против Украины отметила роль КНР в поддержке российской агрессии.

Источник: Брюс сказала на пресс-конференции 8 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Пресс-секретарь Госдепа заявила, что США видели сообщения о захвате в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России в Украине, и назвала их "тревожными".

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"Китай является главным спонсором России в войне в Украине. Китай поставляет почти 80% товаров двойного назначения, необходимых России для ведения войны. 80% поступает из Китая", – добавила она.

Брюс также напомнила слова президента США Дональда Трампа о том, что дальнейшее сотрудничество между "этими двумя ядерными державами" – имея в виду Россию и Китай – "только углубит глобальную нестабильность и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими".

"Я думаю, что это еще мягко сказано", – отметила Брюс.

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8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии.

Зеленский поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.

Предыдущая администрация Джо Байдена в прошлом году обвинила Китай в прямой военной помощи России.

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СШАКитайвойна
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