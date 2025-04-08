В Днепре возникли пожары из-за атаки российских БпЛА, 14 пострадавших
Российские беспилотники вечером 8 апреля атаковали Днепр, в городе возникли пожары, есть повреждения, 14 людей пострадали.
Источник: председатель ОВА Сергей Лысак, мэр Днепра Борис Филатов
Прямая речь: "Днепр. Было громко.
В результате атаки БпЛА в городе произошли пожары. Предварительно, есть повреждения частных домов и авто. Информацию уточняем".
Обновлено: Позже Лысак сообщил, что предварительно, из-за атаки на Днепр пострадали шесть человек.
Одна женщина – в тяжелом состоянии.
В 23:36 стало известно, что в Днепре уже 10 пострадавших. Шестеро из них – госпитализированы. Одна пациентка "тяжелая". Остальные – в состоянии средней тяжести.
У людей резаные раны, осколочные поражения, ушибы, черепно-мозговые травмы. Некоторым понадобилась помощь из-за сильного стресса.
По состоянию на 23:49 Лысак сообщил, что известно о 14 пострадавших из-за атаки БпЛА на Днепр. Им от 18 до 87 лет.
Половина пострадавших – госпитализированы.
Филатов отметил, что под атакой снова оказались жилые дома. В многоэтажках выбило по меньшей мере две сотни окон.
Он добавил, что городские больницы принимают пострадавших. Коммунальщики ждут сигнала спасателей и полиции, чтобы также приступить к работе.
Позже Филатов сообщил, что в Днепре пострадали 5 многоэтажек. В некоторых повреждены газовые коммуникации.
Прямая речь Филатова: "Есть также разрушения в частном секторе.
Коммунальные службы уже начали ликвидацию последствий – убирают стекла, расчищают проезды".
Что предшествовало:
Вечером вторника российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Харькову.