Прокуратура и спасатели показали последствия массированного удара по Харькову

В ночь на 9 апреля областная прокуратура Харьковской области опубликовала видео последствий массированного удара российского удара по Харькову и дала комментарий по этому поводу, ГСЧС обнародовала фото.

Источник: Харьковская областная прокуратура, ГЧСЧ

Детали: Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что поздно вечером российская армия нанесла около 20 ударов по Основянскому, Индустриальному, Шевченковскому и Киевскому районам.

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Он добавил, что в Киевском районе повреждены около 10 частных домов.

По его словам, большинство ударов пришлось по Основянскому району – около 15 ударов из 20, все они – по промышленной зоне.

Чубенко также сообщил о двух пострадавших в результате ударов РФ: это 65-летний охранник, который имеет ранение головы и острую реакцию на стресс, а также помощь медиков из-за острой реакции на стресс понадобилась женщине, которой около 50 лет.

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Спикер областной прокуратуры также отметил, что в результате этого удара россиян – очень большие разрушения. По словам Чубенко, враг использовал БпЛА "Герань-2".

В среду утром ГСЧС опубликовала фото последствий массированного удара россиян по Харькову. Спасатели отметили, что произошло 6 очагов возгорания. Общая площадь пожара более 1200 м кв.

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС