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"Целуют меня в задницу" – Трамп о странах, которые пытаются заключить тарифные сделки с США

Ольга ГлущенкоСреда, 9 апреля 2025, 06:24
Целуют меня в задницу – Трамп о странах, которые пытаются заключить тарифные сделки с США
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп утверждал, что его глобальная тарифная политика является "войной с миром", а потом сказал, что это "вовсе не война", ссылаясь на страны, которые отправляют мировых лидеров в США для переговоров. Он добавил, что эти страны "целуют меня в задницу".

Источник: Трамп во время Национального республиканского комитета Конгресса в Вашингтоне, цитирует CNN

Прямая речь Трампа: "Я действительно думаю, что война с миром, которая совсем не является войной, потому что они (лидеры государств – ред.) все идут сюда.

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Япония идет сюда, когда мы говорим.

Они летят в самолете, многие из них. Все жесткие переговорщики".

Детали: Позже Трамп добавил, что страны звонят ему и "целуют меня в задницу", чтобы попытаться заключить торговую сделку.

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Прямая речь Трампа: "Они умирают от желания заключить сделку. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все, сэр".

Напомним: Соединенные Штаты наложили на Китай тарифы в 104%, которые вступят в силу с 9 апреля.

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ТрампСША
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