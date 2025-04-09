Сырский: РФ фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне фактически уже начали наступление на Сумскую и Харьковскую области.

Источник: Сырский в интевью Lb.ua

Прямая речь Сырского в ответ на вопрос относительно заявления Владимира Зеленского о подготовке россиянами наступления на Сумскую и Харьковскую области: "Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось".

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Детали: По его словам, об этом свидетельствует, в частности то, что уже почти неделю наблюдается увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника на всех основных направлениях.

Что предшествовало: Президент Владимира Зеленского во время встречи европейских лидеров в Париже по поддержке Украины заявил, что данные украинской разведки свидетельствуют, что Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

"По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные бессмысленные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель".