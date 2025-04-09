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Сырский: Украинские военные дроном поразили дальний бомбардировщик РФ стоимостью $100 млн

Станислав ПогориловСреда, 9 апреля 2025, 13:15
Сырский: Украинские военные дроном поразили дальний бомбардировщик РФ стоимостью $100 млн
Фото: АрміяInform

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные несколько дней назад дроном поразили российский бомбардировщик Ту-22М3.

Источник: Сырский в интервью Lb.ua

Прямая речь Сырского: "Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3. Как раз только приземлился - и наш дрон его поразил. Стоимость - около 100 миллионов долларов".

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Справочно: Ту-22М - сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Разработан КБ Туполева в 1960-х годах. Изготавливался в двух основных модификациях: Ту-22М2 (снят с вооружения в 1990-х годах) и Ту-22М3, который изготавливался с 1978 по 1993 год и эксплуатируется Россией.

Что предшествовало: Перед этим собеседник "Украинской правды" в ГУР сообщили, что утром 5 апреля благодаря совместной операции Главного управления разведки МОУ и Вооруженных сил были поражены беспилотниками три военных аэродрома на территории России. По словам источника, в результате атаки на аэродроме Энгельс-2 вероятно получили значительные повреждения три стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

российско-украинская войнабеспилотникиСырский
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