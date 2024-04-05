Дроны ГУР и ВСУ атаковали три аэродрома в РФ: уничтожены и повреждены самолеты – источник

Утром 5 апреля благодаря совместной операции Главного управления разведки МОУ и Вооруженных сил Украины были поражены беспилотниками три военных аэродрома на территории России.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР

Детали: По словам источника, в результате атаки на аэродроме Энгельс-2 вероятно получили значительные повреждения три стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

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"Нам также известно о гибели семерых военнослужащих на аэродроме. Предварительно среди погибших также могут быть пилоты стратегических бомбардировщиков", - отметил собеседник УП в военной разведке.

Также подвергся удару российский военный аэродром в Ейске. По предварительным данным, там полностью уничтожены два Су-25 и погибли 4 военнослужащих вражеской армии.

Кроме того дроны атаковали военный аэродром в городе Курск.

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Что предшествовало: Ночь на 5 апреля была богатой на "ГУРкит" и "бабвну" на территории России.

По данным источника УП, атаку на аэродром в российском Морозовске провела Служба безопасности Украины вместе со структурами Сил обороны, по предварительным данным, по меньшей мере 6 самолетов врага было уничтожено.

Напомним: Официально ГУР не комментирует, не подтверждает и не опровергает, кто и чем бьет по военным объектам в России.

В то же время ведомство отмечает, что военные объекты на территории государства-агрессора являются законными целями для Украины, против которой РФ вероломно развязала кровопролитную войну.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отметил развитие производства украинских дронов и спрогнозировал, что БПЛА продолжат атаковать военные объекты на территории России, а радиус их действия будет увеличиваться.