Действие проекта "Контракт 18-24" распространили на пограничников и Нацгвардию: условия

Кабинет министров расширил возможности в рамках экспериментального проекта "Контракт 18 - 24" на Госпогранслужбу и Национальную гвардию.

Источник: пресс-служба ГПСУ, спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук в комментарии УП

Дословно ГПСУ: "Отныне проект "Контракт 18 - 24" открывает путь добровольцам в ряды Сил обороны не только в составе Вооруженных сил Украины, но и Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

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Участниками экспериментального проекта являются граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет, которые принимаются на военную службу по контракту, в частности в Государственную пограничную службу, на должности рядового состава"

Детали: Вступили в силу изменения в постановление правительства от 11.02.2025 № 153 "О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных силах во время военного положения".

Документ опубликован на Правительственном портале.

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По словам пограничников, упростил процедуры прохождения медицинского осмотра и подписания контракта - меньше бюрократии, больше скорости.

Отдельно урегулирован порядок утверждения должностей для добровольцев в возрасте 18 - 24 лет. В ГПСУ такие должности утверждаются Администрацией Госпогранслужбы по согласованию с Генштабом.

Контракт на прохождение службы с гражданами в возрасте 18 - 24 лет заключается на 1 год. Он предусматривает обязательную базовую общевойсковую подготовку, профессиональную специализацию и адаптацию в подразделении.

Проект "Контракт 18-24" гарантирует добровольцам в возрасте 18 - 24 лет: 1 000 000 грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу, остальные - в течение службы. Ежемесячное обеспечение - до 120 000 грн.

Кроме того, денежное вознаграждение будет выплачиваться и военнослужащим соответствующей возрастной категории, которые проходят службу с 24 февраля 2022 года. Одним из обязательных условий для получения соответствующих выплат этими военнослужащими является их непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком не менее шести месяцев по совокупности в течение действия контакта.

Дополнительно предусмотрены следующие возможности:

- "нулевая" ипотека;

- бесплатное обучение и медобеспечение (включая зубное протезирование);

- выезд за границу после года службы;

- освобождение от мобилизации на 12 месяцев после контракта.

Денежное вознаграждение будет выплачиваться:

военнослужащим, которые в возрасте до 25 лет были приняты или призваны на военную службу во время военного положения (с 24.02. 2025) и принимали непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком, который по совокупности составляет не менее шести месяцев по состоянию на дату вступления в силу постановления;

пропорционально времени прохождения военной службы из расчета 1/6 от 1 млн гривень за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий (суммарно исчисленных);

в полном объеме военнослужащим, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком менее шести месяцев по состоянию на дату вступления в силу постановления в связи с наличием у них заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Родины, или их пребыванием и освобождением из плена (кроме тех, которые добровольно сдались в плен).

Ознакомиться с вакансиями в Госпогранслужбе можно на сайте.

В свою очередь в Нацгвардии "Украинской правде" уточнили, что на нынешнем этапе определены подразделения НГУ, в которые могут участвовать граждане указанного возраста, это бригады Нацгвардии "Азов", "Хартия" и Центр специального назначения НГУ "Омега".

Прямая речь спикера НГУ Руслана Музычука: "Эти подразделения имеют эффективную систему подготовки, показали себя как одни из самых эффективных и мотивированных. Их командование, командиры всех звеньев - имеют боевой опыт, опыт внедрения передовых решений и новаций. А сама система приобщения в рамках проекта "Контракт 18 - 24" позволит попасть в одни из лучших подразделений, где новобранец станет профессиональным воином".

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