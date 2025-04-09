Насиров будет служить в ВСУ сапером – СМИ

После ареста в 2017 году Насиров заявил о проблемах со здоровьем. Его фото под одеялом стало мемом. Кадр из видео

Экс-руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров, который мобилизовался в Вооруженные силы "за шаг до приговора" в Высшем антикоррупционном суде, будет служить в воинской части сапером.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на документ, который есть в распоряжении издания

Детали: Как отмечается, 7 апреля Насиров был назначен на должность сапера 1 инженерно-саперного отделения 1 инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения с окладом в 2640 грн.

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При этом, согласно документу, ему должна выплачиваться ежемесячная премия за особый вклад в общие результаты службы в размере 578% от должностного оклада, а также определена надбавка за особенности прохождения службы в размере 65% к должностному окладу.

Основанием для зачисления в воинскую часть стала справка о прохождении военно-врачебной комиссии от 30 января 2025 года.

Что предшествовало: 9 апреля стало известно, что фигурант "газового дела", связанного с экс-нардепом Александром Онищенко, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.

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