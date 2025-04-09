Насиров будет служить в ВСУ сапером – СМИ
Экс-руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров, который мобилизовался в Вооруженные силы "за шаг до приговора" в Высшем антикоррупционном суде, будет служить в воинской части сапером.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на документ, который есть в распоряжении издания
Детали: Как отмечается, 7 апреля Насиров был назначен на должность сапера 1 инженерно-саперного отделения 1 инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения с окладом в 2640 грн.
При этом, согласно документу, ему должна выплачиваться ежемесячная премия за особый вклад в общие результаты службы в размере 578% от должностного оклада, а также определена надбавка за особенности прохождения службы в размере 65% к должностному окладу.
Основанием для зачисления в воинскую часть стала справка о прохождении военно-врачебной комиссии от 30 января 2025 года.
Что предшествовало: 9 апреля стало известно, что фигурант "газового дела", связанного с экс-нардепом Александром Онищенко, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.
Предыстория:
- Бывшего главу ГФС Романа Насирова обвиняют в причастности к "газовому делу" Онищенко, в котором он с приспешником, по мнению обвинения, издал незаконный приказ об отсрочке рентной платы за пользование недрами. Предположительно, государство понесло около 2 млрд грн убытков.
- Дело экс-нардепа Александра Онищенко начали расследовать еще в 2015 году. По версии НАБУ, Онищенко организовал схему по продаже газа ГП "Укргазвыдобування" подконтрольным компаниям на фиктивных биржах по заниженным ценам. Те же продавали газ потребителям по ценам рынка, а работала схема на разнице стоимости - таким образом организаторы зарабатывали, а государство получило убытки.
- Согласно материалам дела, роль Насирова в этой схеме заключалась в том, что он дал своим подчиненным из органов ГФС незаконное указание рассрочить налоговые долги ООО "Фирма "Хас", ООО "Надра Геоцентр" и ООО "Карпатнадраинвест" - все три подконтрольные Онищенко.
- В деле также фигурирует экс-глава департамента Государственной фискальной службы Владимир Новиков. Он предположительно был пособником Насирова в выявленных злоупотреблениях.
- До начала работы ВАКС дело Насирова слушал Шевченковский райсуд Киева. В октябре 2019 года оно попало в ВАКС, где до сих пор продолжается его судебное разбирательство.
- Также Роман Насиров обвиняется в получении рекордной взятки 722 млн грн. Эту взятку, по версии следствия, он получил от владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка. В этом деле продолжают исследовать доказательства.