Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Насиров будет служить в ВСУ сапером – СМИ

Валентина РоманенкоСреда, 9 апреля 2025, 19:05
Насиров будет служить в ВСУ сапером – СМИ
После ареста в 2017 году Насиров заявил о проблемах со здоровьем. Его фото под одеялом стало мемом. Кадр из видео

Экс-руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров, который мобилизовался в Вооруженные силы "за шаг до приговора" в Высшем антикоррупционном суде, будет служить в воинской части сапером.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на документ, который есть в распоряжении издания

Детали: Как отмечается, 7 апреля Насиров был назначен на должность сапера 1 инженерно-саперного отделения 1 инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения с окладом в 2640 грн.

Реклама:

При этом, согласно документу, ему должна выплачиваться ежемесячная премия за особый вклад в общие результаты службы в размере 578% от должностного оклада, а также определена надбавка за особенности прохождения службы в размере 65% к должностному окладу.

Основанием для зачисления в воинскую часть стала справка о прохождении военно-врачебной комиссии от 30 января 2025 года.

Что предшествовало: 9 апреля стало известно, что фигурант "газового дела", связанного с экс-нардепом Александром Онищенко, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Бывшего главу ГФС Романа Насирова обвиняют в причастности к "газовому делу" Онищенко, в котором он с приспешником, по мнению обвинения, издал незаконный приказ об отсрочке рентной платы за пользование недрами. Предположительно, государство понесло около 2 млрд грн убытков.
  • Дело экс-нардепа Александра Онищенко начали расследовать еще в 2015 году. По версии НАБУ, Онищенко организовал схему по продаже газа ГП "Укргазвыдобування" подконтрольным компаниям на фиктивных биржах по заниженным ценам. Те же продавали газ потребителям по ценам рынка, а работала схема на разнице стоимости - таким образом организаторы зарабатывали, а государство получило убытки.
  • Согласно материалам дела, роль Насирова в этой схеме заключалась в том, что он дал своим подчиненным из органов ГФС незаконное указание рассрочить налоговые долги ООО "Фирма "Хас", ООО "Надра Геоцентр" и ООО "Карпатнадраинвест" - все три подконтрольные Онищенко.
  • В деле также фигурирует экс-глава департамента Государственной фискальной службы Владимир Новиков. Он предположительно был пособником Насирова в выявленных злоупотреблениях.
  • До начала работы ВАКС дело Насирова слушал Шевченковский райсуд Киева. В октябре 2019 года оно попало в ВАКС, где до сих пор продолжается его судебное разбирательство.
  • Также Роман Насиров обвиняется в получении рекордной взятки 722 млн грн. Эту взятку, по версии следствия, он получил от владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка. В этом деле продолжают исследовать доказательства.

Насиров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
Насиров
Экс-глава ГФС Насиров мобилизовался со скамьи подсудимых в ВСУ
Крупнейшая взятка в истории Украины: дело Бахматюка о взятке Насирову направили в суд
Насирова освободили от ответственности за служебный подлог
Последние новости
00:35
Генштаб: На Покровском направлении состоялось более 50 боев
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
Все новости...
Реклама:
Реклама: