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Зеленский считает "ошибочным" подход министра финансов США к соглашению о недрах

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 9 апреля 2025, 22:51
Зеленский считает ошибочным подход министра финансов США к соглашению о недрах
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что министров финансов США Скотт Бессент, ответственный за переговоры по так называемому соглашению о недрах с Украиной, выбрал "ошибочный" подход.

Источник: как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Суспільне", об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами 9 апреля

Детали: Зеленского попросили прокомментировать заявления Бессента в недавнем интервью Такеру Карлсону, где тот в частности заявил, что президент Украины "подорвал" подписание соглашения о недрах и "получает несовершенные советы" от своего окружения.

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На это глава государства предположил, что проблема министра финансов США – "в его подходе".

"Он сказал "Вы сейчас должны это подписать". Я скрывать не буду: у меня есть разные черты, как и у каждого человека, присутствующего здесь. Мои коллеги знают, что стучать пальцем по договору и говорить, "Сейчас надо подписать" – на это я мог только сказать ему "Прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно", – сказал Зеленский.

"Наверное, он ожидал другого диалога, но я не считаю Украину третьесортной страной. Я считаю, что мы должны общаться на равных", – добавил он.

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